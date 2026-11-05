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Fakta Baru Kematian Viral Pemuda Karangasem di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta, Hhm

Kamis, 05 November 2026 – 17:55 WIB
Fakta Baru Kematian Viral Pemuda Karangasem di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta, Hhm - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pemuda Karangasem I Kadek Suparta di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teki di balik tewasnya I Kadek Suparta, 26, pemuda asal Karangasem, Bali, yang videonya viral di media sosial karena diduga menjadi korban penganiayaan, menemui titik terang.

Jajaran Polresta Denpasar bergerak cepat mengusut kasus ini dan membeberkan hasil penyelidikan awal yang mengarah pada kecelakaan tunggal.

“Berdasarkan hasil olah TKP, rekaman CCTV dan keterangan saksi, kuat dugaan karena kecelakaan tunggal,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (5/11).

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Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh kakak kandung korban, I Wayan Suardika, pada Rabu (4/11) dengan dugaan tindak pidana penganiayaan.

Dugaan tersebut mencuat setelah korban sempat berpesan kepada kakaknya sebelum meninggal bahwa ia sempat minum-minum, dikerumuni orang, lalu dibawa ke rumah sakit.

“Sebelumnya, korban bersama rekan-rekannya mengikuti acara minum-minuman keras di Pantai Jerman, Kuta, Minggu (1/11) malam,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

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Dalam kondisi mabuk berat, korban meninggalkan tempat indekos temannya di kawasan Taman Griya Tuban seorang diri mengendarai motor Scoopy, Senin (2/11) dini hari pukul 04.35 WITA.

Hal ini diperkuat oleh rekaman CCTV dan keterangan saksi.

Teka-teki kematian I Kadek Suparta, 26, pemuda asal Karangasem, Bali, yang videonya viral di media sosial karena diduga menjadi korban penganiayaan, terungkap
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TAGS   lakantas viral media sosial pemuda karangasem tewas jalan bypass ngurah rai penganiayaan polresta denpasar kecelakaan

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