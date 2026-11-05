Remaja 17 Tahun Penjambret WNA India di Kuta Ditangkap, Residivis Banyak TKP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Kuta berhasil menangkap seorang remaja berinisial IWPI alias Lepek, 17, di sebuah SPBU di kawasan Sunset Road, Kuta Badung.

Residivis kasus penjambretan ini ditangkap tanpa perlawanan karena diduga terlibat kasus serupa.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (5/11).

Menurutnya, aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Padma Legian, Kuta.

Korban diketahui seorang warga negara India bernama Arth K, 60, yang tengah menginap di kawasan Kuta, didampingi seorang saksi bernama Anastasia MR, 27.

Saat itu, korban bersama saksi sedang berjalan kaki pulang seusai makan malam menuju hotel.

Tiba-tiba, pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max memepet korban dan langsung menarik paksa kalung emas seberat sekitar 30 gram yang melingkar di leher Arth K.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp90 juta dan langsung melapor ke Polsek Kuta.