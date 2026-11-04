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JPNN.com Bali Kriminal Pedagang Sate Penikam Bos Kontrakan Ditangkap di Padangbai, Berawal dari Cekcok

Pedagang Sate Penikam Bos Kontrakan Ditangkap di Padangbai, Berawal dari Cekcok

Rabu, 04 November 2026 – 18:19 WIB
Pedagang Sate Penikam Bos Kontrakan Ditangkap di Padangbai, Berawal dari Cekcok - JPNN.com Bali
Pedagang sate pelaku penganiayaan bos rumah kontrakan di Jalan Soka, Kesiman, Denpasar berinisial AP, Kamis (29/10) lalu ditangkap di Pelabuhan Padangbai, Selasa (3/11) dan digelandang ke Polsek Denpasar Timur. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Timur akhirnya berhasil mengungkap kasus penganiayaan berdarah yang terjadi di Jalan Soka No. 7, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.

Pelaku berinisial AP alias Angga, 34, diringkus tim gabungan tanpa perlawanan saat hendak kabur keluar Bali melalui Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Selasa (3/11) pagi pukul 08.00 WITA kemarin.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya, Rabu (4/11).

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Menurutnya, insiden berdarah ini bermula pada Kamis (29/10) dini hari pukul 01.30 WITA.

Saat kejadian, ibu korban Ni Ketut Sulastri, 67, terbangun setelah mendengar keributan di dalam rumah.

Saksi kaget bukan kepalang melihat anaknya, Kadek OPS, 31, tengah berkelahi dengan seorang pria tak dikenal yang memegang pisau.

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"Ibu korban sempat mencoba melerai, tetapi didorong dan diancam akan ditikam oleh pelaku.

Saksi lalu kabur lewat pintu rolling door untuk meminta pertolongan tetangga," kata Kombes I Wayan Winaya.

Pedagang sate pelaku penganiayaan bos rumah kontrakan di Jalan Soka, Kesiman, Denpasar berinisial AP, Kamis (29/10) lalu ditangkap di Pelabuhan Padangbai
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TAGS   Pedagang Sate bos rumah kontrakan penganiayaan penusukan pelabuhan padangbai polsek denpasar timur Denpasar polresta denpasar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya

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