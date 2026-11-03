Bule Prancis Ditusuk Pria Mabuk di Buleleng, Pemicunya Sepele

bali.jpnn.com, BULELENG - Aksi kekerasan pecah di Bali utara, Buleleng.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis bernama Ancel Lucas menjadi korban penusukan seorang pria berinisial GAS.

Peristiwa berdarah ini terjadi di sebuah vila di Banjar Dinas Bukiang, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali, pada Kamis (29/10) malam lalu.

Korban Ancel Lucas bersimbah darah ditusuk pelaku GAS gegara suara musik yang dibunyikan dengan keras.

Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan penusukan ini bermula dari rasa sakit hati pelaku terhadap teguran korban beberapa hari sebelumnya.

"Awalnya korban menegur pelaku karena menyetel musik terlalu keras.

Mungkin cara penyampaiannya kurang pas, sehingga pelaku sakit hati dan menyimpan dendam," ujar AKBP Ruzi Guszman kepada awak media, Senin (2/11) kemarin.

Puncak emosi pelaku pecah pada Kamis (29/10) malam seusai menghadiri acara pernikahan temannya dalam kondisi mabuk akibat minuman keras.