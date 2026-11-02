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Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Tujuh WNA: Pakai Paspor Palsu Hingga Jadi PSK

Senin, 02 November 2026 – 18:58 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Tujuh WNA: Pakai Paspor Palsu Hingga Jadi PSK - JPNN.com Bali
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi tujuh orang warga negara asing (WNA) selama periode 26 hingga 30 Oktober 2026 karena paspor palsu, prostitusi hingga overstay. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi tujuh orang warga negara asing (WNA) selama periode 26 hingga 30 Oktober 2026.

Ketujuh WNA tersebut dideportasi setelah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran keimigrasian.

Mereka ditendang keluar Bali setelah diduga menggunakan dokumen perjalanan palsu, penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran kewajiban administratif hingga overstay.

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SP, pria asal India terungkap mencoba menggunakan paspor palsu ketika akan melewati pemeriksaan keimigrasian sebelum berangkat ke Manila, Filipina, Rabu (14/10) dini hari.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa SP memiliki paspor India lain dengan identitas berbeda.

SP terindikasi melakukan penggantian halaman biodata pada salah satu paspor yang digunakan. Atas temuan tersebut, SP dideportasi Selasa (27/10) lalu.

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WNA lainnya, IP asal Rusia, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dideportasi setelah menyalahgunakan izin tinggal gegara menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Seorang WNA asal Australia berinisial CJD dideportasi karena tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan perubahan atau mutasi paspor dan izin tinggal setelah paspor lamanya kedaluwarsa.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi tujuh orang warga negara asing (WNA) selama periode 26 hingga 30 Oktober 2026 dengan sejumlah pelanggaran
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TAGS   imigrasi ngurah rai deportasi WNA paspor palsu overstay pekerja seks komersial PSK ITAS Remote Worker izin tinggal

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