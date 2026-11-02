JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Denpasar Bongkar Prostitusi WNA di Bali, Tarif Jutaan, Ada yang Mengemis

Imigrasi Denpasar Bongkar Prostitusi WNA di Bali, Tarif Jutaan, Ada yang Mengemis

Senin, 02 November 2026 – 18:36 WIB
Imigrasi Denpasar Bongkar Prostitusi WNA di Bali, Tarif Jutaan, Ada yang Mengemis - JPNN.com Bali
Tim Inteldakim Imigrasi Denpasar menemukan aktivitas prostitusi di Kota Denpasar yang melibatkan tiga WNA asal Rusia, Uganda dan Nigeria. Para pelaku masih dimintai keterangan penyidik Imigrasi Denpasar. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kembali menunjukkan taringnya mengamankan warga negara asing (WNA) yang berulah selama berlibur di Bali.

Hasilnya, selama Patroli Keimigrasian yang berlangsung pada 28 – 29 Oktober 2026, empat WNA berhasil diamankan.

Mereka terjaring berdasar hasil Patroli Siber setelah tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menemukan aktivitas prostitusi di Kota Denpasar.

Baca Juga:

Satu lagi diamankan karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Denpasar.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan terhadap warga negara asing.

“Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

Baca Juga:

Kami berkomitmen memastikan orang asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di Indonesia.

Inilah wujud nyata Imigrasi untuk Rakyat,” ujar R. Haryo Sakti di Denpasar, Senin (2/11).

Tim Inteldakim Imigrasi Denpasar menemukan aktivitas prostitusi di Kota Denpasar yang melibatkan tiga WNA asal Rusia, Uganda dan Nigeria
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi denpasar Tim Inteldakim Imigrasi Denpasar prostitusi WNA Denpasar Bali mengemis Kakanim Denpasar R Haryo Sakti Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor - JPNN.com Bali

    Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor

  2. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

  3. Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU