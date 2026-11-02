Imigrasi Denpasar Bongkar Prostitusi WNA di Bali, Tarif Jutaan, Ada yang Mengemis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kembali menunjukkan taringnya mengamankan warga negara asing (WNA) yang berulah selama berlibur di Bali.

Hasilnya, selama Patroli Keimigrasian yang berlangsung pada 28 – 29 Oktober 2026, empat WNA berhasil diamankan.

Mereka terjaring berdasar hasil Patroli Siber setelah tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menemukan aktivitas prostitusi di Kota Denpasar.

Satu lagi diamankan karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Denpasar.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan terhadap warga negara asing.

“Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

Kami berkomitmen memastikan orang asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di Indonesia.

Inilah wujud nyata Imigrasi untuk Rakyat,” ujar R. Haryo Sakti di Denpasar, Senin (2/11).