Remaja Karangasem Korban Arus Pantai Keramas Gianyar Ditemukan Tewas, RIP!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) hari kedua terhadap korban terseret arus di Pantai Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali, membuahkan hasil.

Remaja bernama I Gede Yuda Pratama, 19, asal Karangasem, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Senin (2/11).

Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Made Widya Antara menjelaskan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 12.50 WITA.

Saat itu, petugas melihat sesosok tubuh di gulungan ombak saat melakukan penyisiran darat di pesisir Pantai Keramas.

“Pada pencarian hari kedua ini kami mengerahkan Rigid Inflatable Boat (RIB) dari Pelabuhan Benoa untuk mencari korban di Pantai Keramas.

Tim SAR juga menerbangkan drone thermal, serta menyisir daratan dari arah barat ke timur," ujar Made Widya Antara, Senin (2/11).

Korban akhirnya berhasil dievakuasi sekitar 100 meter ke arah timur dari titik awal lokasi tenggelam.

Setelah di evakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans PMI Gianyar.