Viral Kericuhan Ojol di Pantai Suluban Bali, Ini Temuan Polsek Kuta Selatan

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Jajaran Polsek Kuta Selatan bergerak cepat menindaklanjuti informasi viral di media sosial terkait dugaan kericuhan antar-pengemudi ojek online (ojol) di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung.

Pengecekan langsung tempat kejadian perkara (TKP) dipimpin Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen di depan Mamo Hotel, Jalan Mamo Nomor 2, Pantai Suluban, Sabtu (31/10/2026) kemarin.

Berdasar hasil penelusuran dan keterangan saksi-saksi, kericuhan tersebut terjadi pada Jumat (30/10/2026) malam sekitar pukul 23.00 WITA.

Insiden ini diduga dipicu oleh kesalahpahaman dan perselisihan antar-sesama pengemudi ojol yang bersitegang terkait perebutan penumpang.

"Saksi di lokasi sempat melihat sejumlah pengemudi terlibat adu mulut.

Namun, tidak lama kemudian pecalang bersama masyarakat dan perangkat desa adat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan sehingga para pengemudi membubarkan diri," ujar Kompol Muhammad Said Husen.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, polisi mendapati bahwa di sekitar kawasan tersebut telah terpasang papan pemberitahuan.

Plang tersebut menyatakan bahwa wilayah itu merupakan area pribadi yang melarang kendaraan transportasi online masuk, kecuali hanya untuk keperluan menurunkan penumpang.