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JPNN.com Bali Kriminal Geger Pria NTT Tewas Tergantung di Legian, Kirim Daftar Utang via WA

Geger Pria NTT Tewas Tergantung di Legian, Kirim Daftar Utang via WA

Minggu, 01 November 2026 – 19:09 WIB
Geger Pria NTT Tewas Tergantung di Legian, Kirim Daftar Utang via WA - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi memasang police line di lokasi penemuan jenazah korban di Jalan Eka Laweya, Kelurahan Legian, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (31/10) kemarin. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Warga Jalan Eka Laweya, Kelurahan Legian, Kuta, Badung, Bali, gempar dengan penemuan jenazah seorang pria yang tergantung di atas pohon pinggir sungai, Sabtu (31/10) kemarin.

Korban teridentifikasi berinisial MI, 49, asal Waingapu, Sumba Timur, NTT, yang berdomisili di Tuban, Kuta.

“Jasad korban pertama kali ditemukan sekitar pukul 04.30 WITA oleh pihak keluarga setelah menerima pesan mencurigakan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (1/11).

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Peristiwa ini terkuak ketika keponakan korban berinisial Wahyu SY, 30, menerima pesan singkat via WhatsApp (WA) dari korban berisi permintaan maaf.

Merasa ada yang tidak beres, Wahyu SY mencoba menghubungi ponsel pamannya, tetapi tidak mendapat jawaban.

Pada saat bersamaan teman indekos korban Muhamad YA, 47, mendapat pesan serupa.

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Tak hanya permintaan maaf, korban turut mengirimkan daftar rincian utang beserta foto lokasi jalan dan sepeda motor yang tengah digunakannya.

"Foto lokasi yang diterima saksi Muhamad YA kemudian diteruskan kepada keponakan korban.

Warga Jalan Eka Laweya, Kelurahan Legian, Kuta, Badung, Bali, gempar dengan penemuan jenazah seorang pria yang tergantung di atas pohon, kemarin (31/10)
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TAGS   pria NTT pria ntt tewas legian kuta utang WhatsApp polsek kuta polresta denpasar

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