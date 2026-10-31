Imigrasi Bali Tendang Pria India, Terbongkar Pakai Paspor Berbeda Identitas

bali.jpnn.com, DENPASAR -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) India berinisial SP.

Pria brewokan tersebut diamankan setelah kedapatan menggunakan paspor palsu saat hendak terbang ke Manila, Filipina.

Kasus ini terungkap pada Rabu (14/10/2026) dini hari, saat SP menjalani pemeriksaan keimigrasian sebelum keberangkatannya menuju luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan petugas awalnya mencurigai keaslian dokumen perjalanan yang dibawa SP.

Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan uji laboratorium forensik keimigrasian, terbukti ada penggantian halaman biodata pada paspor tersebut.

Lebih mengejutkan lagi, petugas mendapati bahwa SP ternyata memiliki dua paspor India dengan identitas yang berbeda.

"Petugas kami menemukan kejanggalan, lalu mendalaminya hingga terungkap adanya paspor lain dengan identitas berbeda.

Ini menunjukkan pengawasan ketat berlaku tidak hanya saat orang asing masuk, tetapi juga ketika meninggalkan wilayah Indonesia," ujar Muhamad Novyandri, Sabtu (31/10/2026).