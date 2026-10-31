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JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali & BNN Gerebek Lapas Kerobokan: BB Narkoba Bejibun, 24 WBP Positif

Polda Bali & BNN Gerebek Lapas Kerobokan: BB Narkoba Bejibun, 24 WBP Positif

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 06:55 WIB
Polda Bali & BNN Gerebek Lapas Kerobokan: BB Narkoba Bejibun, 24 WBP Positif - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Pasma Royce bersama tim BBN RI dan Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti narkotika seusai menggeledah Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (30/10). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operasi pemberantasan narkotika di balik jeruji besi kembali digencarkan.

Tim gabungan yang terdiri dari Polda Bali, Bareskrim Mabes Polri, dan BNN RI melakukan penggeledahan mendadak di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (31/10) kemarin.

Operasi berskala besar yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce ini menyasar sejumlah titik rawan guna memberantas peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

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Dalam razia tersebut, petugas mendapati sejumlah barang terlarang yang disembunyikan di dalam Lapas Kerobokan.

Dari hasil penyisiran, tim gabungan mendapatkan sejumlah barang bukti, di antaranya 10,36 gram sabu-sabu dan 5,5 butir ekstasi.

Petugas juga menemukan 21 ponsel dan dua buah timbangan digital serta seperangkat alat isap sabu-sabu.

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Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengungkapkan seluruh temuan tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan mendalam.

"Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah area lingkungan lapas.

Polda Bali, Bareskrim Mabes Polri, dan BNN RI melakukan penggeledahan mendadak di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (31/10) kemarin.
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TAGS   polda bali Polri BNN RI lapas kerobokan narkoba sabu-sabu ekstasi Warga Binaan Pemasyarakatan sidak

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