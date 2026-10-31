Polda Bali & BNN Gerebek Lapas Kerobokan: BB Narkoba Bejibun, 24 WBP Positif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operasi pemberantasan narkotika di balik jeruji besi kembali digencarkan.

Tim gabungan yang terdiri dari Polda Bali, Bareskrim Mabes Polri, dan BNN RI melakukan penggeledahan mendadak di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (31/10) kemarin.

Operasi berskala besar yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce ini menyasar sejumlah titik rawan guna memberantas peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam razia tersebut, petugas mendapati sejumlah barang terlarang yang disembunyikan di dalam Lapas Kerobokan.

Dari hasil penyisiran, tim gabungan mendapatkan sejumlah barang bukti, di antaranya 10,36 gram sabu-sabu dan 5,5 butir ekstasi.

Petugas juga menemukan 21 ponsel dan dua buah timbangan digital serta seperangkat alat isap sabu-sabu.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengungkapkan seluruh temuan tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan mendalam.

"Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah area lingkungan lapas.