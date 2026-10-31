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Kalender Bali Sabtu (31/10): Baik Menanam Kelapa & Membuat Barang Dagangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 05:51 WIB
Kalender Bali Sabtu (31/10): Baik Menanam Kelapa & Membuat Barang Dagangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 31 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (31/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Hari Saraswati.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (31/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 31 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Watugunung: Hari baik untuk menanam kelapa & membuat barang dagangan
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TAGS   kalender Kalender Bali menanam kelapa barang dagangan Kalender Bali Sabtu 31 Oktober 2026 Saniscara Umanis Watugunung Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu Hari Saraswati

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