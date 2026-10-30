Imigrasi Ngurah Rai Tendang 12 Turis Asing, Nekat Bisnis Vila & Overstay 8 Tahun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai mengambil langkah tegas terhadap para pelancong nakal yang berlibur ke Bali.

Sepanjang periode 13 hingga 23 Oktober 2026, sebanyak 12 Warga Negara Asing (WNA) resmi dideportasi akibat membandel dan melanggar aturan keimigrasian di Bali.

Pengawasan ketat yang digelar Imigrasi Ngurah Rai di wilayah Badung itu mengungkap dua jenis pelanggaran mendasar.

Tujuh WNA nekat menyalahgunakan izin tinggal untuk berbisnis, sedangkan lima lainnya bertindak nakal dengan tinggal melebihi batas waktu izin alias overstay.

Pelanggaran izin tinggal dominan ditemukan pada modus pemasaran bisnis pariwisata hingga penyewaan vila secara tertutup.

Dua WNA, yakni OG asal Rumania dan TO asal Amerika Serikat, ketahuan mempromosikan paket perjalanan wisata khusus warga negara Israel melalui situs web dan media sosial.

Padahal, keduanya hanya mengantongi Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

OG akhirnya ditendang keluar Bali pada 15 Oktober 2026, disusul TO pada 22 Oktober 2026.