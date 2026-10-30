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Horor di Perairan Nusa Penida: Boat Snorkeling Meledak, Turis Asing Semburat

Jumat, 30 Oktober 2026 – 15:39 WIB
Horor di Perairan Nusa Penida: Boat Snorkeling Meledak, Turis Asing Semburat - JPNN.com Bali
Boat snorkeling Naomi mendadak meledak dan terbakar hebat saat membawa wisatawan mancanegara (wisman) di perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, Kamis (29/10) siang pukul 13.40 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Boat snorkeling Naomi mendadak meledak dan terbakar hebat saat membawa wisatawan mancanegara (wisman) di perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, Kamis (29/10) siang pukul 13.40 WITA.

Berdasarkan informasi, boat yang mengangkut empat tamu WNA untuk agenda private snorkeling itu sebenarnya telah melewati pemeriksaan teknis dan dinyatakan aman sebelum berlayar dari dermaga sekitar pukul 12.30 WITA.

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Namun, bencana datang ketika kapal hendak bertolak dari perairan Gamat Bay menuju titik snorkeling berikutnya.

Ledakan keras secara spontan membumbung dari bagian ujung boat, yang diduga kuat bersumber dari komponen aki.

Seketika, api dengan cepat membesar dan melahap badan kapal.

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"Melihat kobaran api membesar, empat tamu WNA langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri," kata guide boat Made Wirya.

Beruntung, sekitar pukul 14.50 WITA, sebuah boat lain yang kebetulan melintas di perairan Gamat Bay dengan sigap memberikan pertolongan dan mengevakuasi seluruh korban dari laut.

Boat snorkeling Naomi mendadak meledak dan terbakar hebat saat membawa wisatawan mancanegara (wisman) di perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Nusa Penida
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TAGS   nusa penida Perairan Gamat Bay boat Boat Snorkeling Bali turis asing wisman snorkeling polsek nusa penida

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