Detik-Detik Truk Rem Blong Sambar Mobil Turis Asing di Buleleng, Ngeri

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk DK 8749 KA dan mobil Xenia DK 1301 ABQ yang ditumpangi wisatawan asing terjadi di Jalan Singaraja-Gilimanuk, wilayah Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Bali, Kamis (29/10) kemarin.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Slovakia bernama Martin, 27, mengalami patah tulang lengan kanan.

Rekan wanitanya asal Jerman, Lina Annika, 24, dilaporkan selamat tanpa luka serius.

"Diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian serta kurang hati-hatinya pengemudi truk saat melintas di jalan menurun," ujar Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak.

Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan I Komang Adi Wijana, 48, warga Kabupaten Jembrana, melaju dari arah barat menuju Kota Singaraja, Buleleng.

Saat melintasi jalur menurun, truk tersebut diduga mengalami rem blong hingga hilang kendali.

Pada saat bersamaan, mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan I Dyono Avriandi, 36, melaju dari arah berlawanan membawa dua turis asing tersebut.

Benturan keras pun tak bisa dihindari.