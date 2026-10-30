Pesta Tuak Berujung Darah! Mangku di Karangasem Tikam Mak-mak Berkali-kali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Nasib nahas menimpa Ni Ketut Supartini, 53, warga Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Karangasem, Bali.

Wanita paruh baya ini menjadi korban penganiayaan berat setelah ditusuk secara membabi buta oleh tetangganya sendiri, Rabu (28/10) malam pukul 19.00 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Tanah Gebuh, Karangasem.

Pelaku diketahui bernama I Nengah Wenten alias Mangku, 51.

Pria yang berprofesi sebagai buruh harian lepas ini tega melukai korban lantaran tidak terima ditegur saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis tuak.

"Pelapor yakni suami korban, I Made Geriya, 53.

Saat ini terduga pelaku bersama barang bukti sebilah pisau telah diamankan di Polsek Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut," ujar Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono kepada awak media, Kamis (29/10).

Ipda I Nengah Artono menjelaskan, peristiwa bermula ketika pelaku baru selesai minum tuak bersama seorang saksi bernama I Nengah Dauh.

Seusai pesta miras, pelaku berjalan menghampiri saksi dan korban yang sedang berada di gang depan rumah.