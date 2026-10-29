Penembak Ikan di Pantai Kalibukbuk Ditemukan Tewas, Sempat Teriak Minta Tolong

bali.jpnn.com, BULELENG - Aksi nekat Gede Ardana menyelam pada malam hari untuk menembak ikan di perairan Kalibukbuk, Buleleng, berakhir duka.

Pria 49 tahun itu ditemukan tewas, Kamis (29/10) dini hari.

Korban ditemukan pada pukul 02.05 WITA.

Petaka bermula ketika korban berangkat menyelam pada Rabu (28/10) malam sekitar pukul 23.00 WITA di sekitar Pantai Jalan Kartika, Desa Kalibukbuk.

Namun, menginjak pukul 01.30 WITA, Kamis (29/10) dini hari, ketenangan malam pecah ketika korban mendadak berteriak meminta pertolongan dari tengah laut.

"Teriakan korban sempat didengar oleh dua warga di lokasi, Made Supradnyana dan Kadek Budiartawan," ujar Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Diaz kepada awak media, Kamis (29/10).

Mendengar teriakan misterius itu, kedua saksi langsung bergegas menghubungi rekan-rekannya dan menyisir perairan menggunakan perahu motor sejauh 50 meter dari bibir pantai.

Upaya pencarian membuahkan titik terang pada pukul 01.40 WITA saat saksi menemukan senter selam milik korban yang masih terapung di air.