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JPNN.com Bali Kriminal WNA Arab Saudi Penikam Driver Ojol & Sekuriti Resmi TSK, Terancam Lima Tahun

WNA Arab Saudi Penikam Driver Ojol & Sekuriti Resmi TSK, Terancam Lima Tahun

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:44 WIB
WNA Arab Saudi Penikam Driver Ojol & Sekuriti Resmi TSK, Terancam Lima Tahun - JPNN.com Bali
Penyidik Reskrim Polresta Denpasar akhirnya menetapkan dua warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi berinisial AMA, 29, dan FMA, 35, sebagai tersangka (TSK). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Reskrim Polresta Denpasar akhirnya menetapkan dua warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi berinisial AMA, 29, dan FMA, 35, sebagai tersangka (TSK).

Keduanya naik status dari pelaku menjadi tersangka setelah terlibat penganiayaan berat di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.

WNA Arab Saudi itu nekat menusuk dua driver ojek online (ojol) dan seorang sekuriti menggunakan pisau lipat pada Selasa (27/10) dini hari pukul 02.30 WITA.

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Keduanya diketahui beraksi secara beringas dalam kondisi pengaruh minuman keras (miras).

"Keduanya membawa pisau lipat saat kejadian.

Terdapat tiga korban, yaitu dua driver ojol dan satu sekuriti," ujar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya saat konferensi pers di Polresta Denpasar, Kamis (29/10).

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Peristiwa berdarah ini bermula ketika kedua pelaku diusir keluar dari sebuah kelab malam di kawasan wisata Pecatu karena membuat keributan dengan pengunjung lain.

Di luar area kelab, pelaku yang tersulut emosi berteriak-teriak hingga memancing perhatian para driver ojol yang sedang mangkal.

Penyidik Reskrim Polresta Denpasar akhirnya menetapkan dua warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi berinisial AMA, 29, dan FMA, 35, sebagai tersangka (TSK).
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TAGS   WNA arab saudi WNA Arab Saudi penikaman penusukan ojek online driver ojol Sekuriti tersangka polresta denpasar

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