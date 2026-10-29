Imigrasi Gerebek 21 WNA dari Tiga Negara, Kelola Situs Judol di Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 21 warga negara asing (WNA) di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/10).

Puluhan WNA asal Vietnam, Myanmar, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut ditangkap atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Mereka diamankan gegara mengoperasikan situs perjudian daring (online) jaringan internasional di Bali.

"Pengawasan keimigrasian kami lakukan secara konsisten untuk memastikan setiap WNA di Indonesia mematuhi aturan.

Kami tidak menoleransi penyalahgunaan izin tinggal, terlebih yang terindikasi terlibat tindak pidana seperti judi online," ujar Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, Kamis (29/10).

Menurut Dirjen Hendarsam, penggerebekan yang berlangsung pukul 07.00 WITA tersebut bermula dari hasil pengintaian petugas selama beberapa hari.

Petugas mendatangi dua rumah yang dicurigai setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan perumahan, kepala lingkungan, hingga agen properti setempat.

Di rumah pertama, petugas mengamankan delapan WNA asal Vietnam.