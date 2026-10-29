JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Gerebek 21 WNA dari Tiga Negara, Kelola Situs Judol di Bali

Imigrasi Gerebek 21 WNA dari Tiga Negara, Kelola Situs Judol di Bali

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:51 WIB
Imigrasi Gerebek 21 WNA dari Tiga Negara, Kelola Situs Judol di Bali - JPNN.com Bali
Aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 21 warga negara asing (WNA) di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/10). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 21 warga negara asing (WNA) di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/10).

Puluhan WNA asal Vietnam, Myanmar, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut ditangkap atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Mereka diamankan gegara mengoperasikan situs perjudian daring (online) jaringan internasional di Bali.

Baca Juga:

"Pengawasan keimigrasian kami lakukan secara konsisten untuk memastikan setiap WNA di Indonesia mematuhi aturan.

Kami tidak menoleransi penyalahgunaan izin tinggal, terlebih yang terindikasi terlibat tindak pidana seperti judi online," ujar Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, Kamis (29/10).

Menurut Dirjen Hendarsam, penggerebekan yang berlangsung pukul 07.00 WITA tersebut bermula dari hasil pengintaian petugas selama beberapa hari.

Baca Juga:

Petugas mendatangi dua rumah yang dicurigai setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan perumahan, kepala lingkungan, hingga agen properti setempat.

Di rumah pertama, petugas mengamankan delapan WNA asal Vietnam.

Aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 21 warga negara asing (WNA) di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi Ditjen Imigrasi WNA judi online Bali Tiongkok Vietnam Myanmar izin tinggal Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Bali United Marko Dugandzic Pasang Target Tinggi Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Striker Bali United Marko Dugandzic Pasang Target Tinggi Kontra Arema FC

  2. Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang! - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang!

  3. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU