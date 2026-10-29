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JPNN.com Bali Kriminal Pria di Denpasar Bersimbah Darah Ditusuk OTK, Ibu Korban Histeris, Begini

Pria di Denpasar Bersimbah Darah Ditusuk OTK, Ibu Korban Histeris, Begini

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:23 WIB
Pria di Denpasar Bersimbah Darah Ditusuk OTK, Ibu Korban Histeris, Begini - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Denpasar Timur melakukan olah TKP penusukan korban Kadek OPS di Jalan Soka, Desa Kertalangu, Denpasar Timur, Kamis (29/10) dini hari pukul 01.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa seorang pria berinisial Kadek OPS, 31.

Korban Kadek OPS ditusuk oleh orang tak dikenal (OTK) di depan rumahnya di Jalan Soka, Desa Kertalangu, Denpasar Timur, Kamis (29/10) dini hari pukul 01.30 WITA.

Tragisnya, para pelaku tanpa identitas itu menganiaya korban Kadek OPS di depan ibunya berinisial NKS, 67.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menyatakan penyidik kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif untuk memburu pelaku.

"Untuk terduga pelaku masih lidik," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (29/10).

Peristiwa berdarah tersebut bermula saat ibu korban, NKS, terbangun dari tidur karena mendengar keributan di depan toko sembako milik mereka.

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Saat mengecek keluar, NKS terkejut melihat anaknya sedang terlibat cekcok dengan seorang pria misterius yang memegang pisau berwarna putih.

Pelaku tanpa belas kasih langsung menusuk korban secara beruntun.

Korban Kadek OPS ditusuk oleh orang tak dikenal (OTK) di depan rumahnya di Jalan Soka, Desa Kertalangu, Denpasar Timur, Kamis (29/10) dini hari pukul 01.30 WITA
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TAGS   pria Denpasar pria denpasar penusukan orang tak dikenal OTK denpasar timur polresta denpasar

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