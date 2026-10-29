Tragis, Mahasiswa di Denpasar Tewas Dianiaya Dua Pelajar, Pemicunya Sepele

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib tragis menimpa seorang mahasiswa berinisial ESCS, 23.

Korban tewas setelah menjadi korban penganiayaan dua remaja di kawasan Renon, Denpasar, Sabtu (24/10) dini hari.

Kedua pelaku diketahui masih berstatus pelajar, yakni IPKPP, 16, dan IKASS, 17.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan pemicu pengeroyokan yang menyebabkan kematian korban ESCS dipicu masalah sepele.

"Motifnya karena sebelumnya antara korban dan pelaku saling pandang," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (29/10).

Peristiwa bermula sekitar pukul 02.30 WITA di depan Grapari, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar.

Saat itu, korban yang sedang mengendarai sepeda motor mendadak dipepet oleh kedua pelaku.

"Baju korban ditarik dan ditendang sampai jatuh.