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JPNN.com Bali Kriminal Pemuda Klungkung yang Jatuh di Pantai Bukit Asah Ditemukan Tewas, RIP!

Pemuda Klungkung yang Jatuh di Pantai Bukit Asah Ditemukan Tewas, RIP!

Kamis, 29 Oktober 2026 – 12:52 WIB
Pemuda Klungkung yang Jatuh di Pantai Bukit Asah Ditemukan Tewas, RIP! - JPNN.com Bali
Tim SAR Gabungan mengevakuasi Kadek Agus Mahendra, 21, pemancing asal Klungkung yang dilaporkan hilang seusai terjatuh di Pantai Bukit Asah, Karangasem, Kamis (29/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan I Kadek Agus Mahendra, 21, pemancing asal Klungkung yang dilaporkan hilang seusai jatuh ke laut di Pantai Bukit Asah, Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem.

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pencarian hari kelima, Kamis (29/10/2026) pagi.

Jasad pemuda asal Lingkungan Pande, Semarapura Kelod Kangin itu ditemukan terapung sekitar 1,27 mil laut (nautical miles) arah tenggara dari lokasi awal kejadian.

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Koordinator Pos SAR Karangasem Putu Handika Bhayangkara mengungkapkan bahwa penemuan jenazah berawal dari laporan nelayan lokal yang sedang melaut di seputaran Pulau Biyahe/Pulau Kambing, Perairan Bugbug.

"Pada pukul 07.35 WITA kami menerima informasi dari nelayan Desa Bugbug bahwa ada penemuan mayat terapung-apung.

Setelah dikonfirmasi pihak keluarga, benar bahwa jenazah tersebut adalah I Kadek Agus Mahendra," ujar Putu Handika Bhayangkara.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR Gabungan langsung mengerahkan perahu karet (rubber boat) Basarnas dan Polairud menuju titik koordinat penemuan.

Jasad korban berhasil dievakuasi pada pukul 08.10 WITA menuju Pantai Pasir Putih, Bugbug, sebelum akhirnya dilarikan ke RSU Klungkung menggunakan ambulans RSUD Karangasem.

Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan I Kadek Agus Mahendra, 21, pemancing asal Klungkung yang dilaporkan terjatuh di Pantai Bukit Asah Bugbug
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TAGS   pemuda Klungkung Pemuda Klungkung pemancing Bali Pantai Bukit Asah tewas bugbug pantai bugbug Pos Sar Karangasem

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