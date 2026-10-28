Mobil Jimny Hantam Toko Es Krim Mixue di Denpasar, Pelaku Langsung Kabur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Timur dan Jalan Noja Saraswati, Denpasar, Bali, Selasa (27/10) malam pukul 23.18 WITA.

Mobil Suzuki Jimny DK 1427 HC dengan pengendara misterius tiba-tiba menabrak toko es krim Mixue di tempat kejadian perkara (TKP).

Apesnya, pelaku yang masih dikejar aparat kepolisian, langsung kabur seusai kejadian.

"Pengemudi mobil DK 1427 HC meninggalkan TKP setelah menabrak toko Mixue," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra, Rabu (28/10).

Insiden ini bermula saat mobil Jimny tersebut melaju dari arah utara menuju ke selatan.

Kondisi cuaca di lokasi kejadian saat itu sedang diguyur hujan pada malam hari.

Setiba di TKP, tepat di persimpangan jalan, kendaraan tersebut mendadak bergerak lurus tanpa terkendali hingga akhirnya menghantam bangunan toko Mixue yang berada di sebelah selatan jalan.

Sesaat setelah menabrak bangunan hingga hancur, pengemudi mobil misterius itu bukannya bertanggung jawab, melainkan langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.