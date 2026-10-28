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JPNN.com Bali Kriminal Mobil Jimny Hantam Toko Es Krim Mixue di Denpasar, Pelaku Langsung Kabur

Mobil Jimny Hantam Toko Es Krim Mixue di Denpasar, Pelaku Langsung Kabur

Rabu, 28 Oktober 2026 – 22:31 WIB
Mobil Jimny Hantam Toko Es Krim Mixue di Denpasar, Pelaku Langsung Kabur - JPNN.com Bali
Kondisi Toko Es Krim di simpang Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Timur dan Jalan Noja Saraswati, Denpasar Timur, Bali, seusai ditabrak mobil Jimny, Selasa (27/10) malam pukul 23.18 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Timur dan Jalan Noja Saraswati, Denpasar, Bali, Selasa (27/10) malam pukul 23.18 WITA.

Mobil Suzuki Jimny DK 1427 HC dengan pengendara misterius tiba-tiba menabrak toko es krim Mixue di tempat kejadian perkara (TKP).

Apesnya, pelaku yang masih dikejar aparat kepolisian, langsung kabur seusai kejadian.

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"Pengemudi mobil DK 1427 HC meninggalkan TKP setelah menabrak toko Mixue," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra, Rabu (28/10).

Insiden ini bermula saat mobil Jimny tersebut melaju dari arah utara menuju ke selatan.

Kondisi cuaca di lokasi kejadian saat itu sedang diguyur hujan pada malam hari.

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Setiba di TKP, tepat di persimpangan jalan, kendaraan tersebut mendadak bergerak lurus tanpa terkendali hingga akhirnya menghantam bangunan toko Mixue yang berada di sebelah selatan jalan.

Sesaat setelah menabrak bangunan hingga hancur, pengemudi mobil misterius itu bukannya bertanggung jawab, melainkan langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.

Mobil Suzuki Jimny DK 1427 HC dengan pengendara misterius tiba-tiba menabrak toko eks krim Mixue di simpang Jalan Gatot Subroto - Jalan Noja Saraswati
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TAGS   Jimny Mobil Jimny kecelakaan Mixue Toko Es Krim Denpasar Toko Es Krim Mixue polresta denpasar pelaku

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