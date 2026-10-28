Dua Pria di Klungkung Berulah, tak Tahan Ditantang Berkelahi, Lihat Akibatnya

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Tim Opsnal Satreskrim Polres Klungkung menangkap dua orang pria berinisial AH, 29, dan MA, 33, seusai mengeroyok seorang warga berinisial RI, 32 di sebuah warung kopi (warkop).

Aksi penganiayaan brutal tersebut dipicu rasa kesal para pelaku yang mengaku kerap ditantang berkelahi oleh korban RI.

Insiden pengeroyokan ini terjadi di sebuah warung kopi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Jumpai, Klungkung, Senin (26/10) malam pukul 23.15 WITA.

"Korban mengalami luka memar di bagian dahi sebelah kanan atas, luka robek di bawah mata kiri, serta hidung mengeluarkan darah," ujar Kasi Humas Polres Klungkung Iptu Dewa Nyoman Alit Purnawibawa kepada awak media, Rabu (28/10).

Peristiwa berdarah itu bermula saat korban datang dan memesan kopi di warung tersebut. Di tempat yang sama, kedua pelaku rupanya sudah berada di lokasi.

Tanpa basa-basi, pelaku AH mendadak menarik baju korban dan mendaratkan pukulan secara bertubi-tubi ke arah wajah.

Rekan AH, yakni MA, turut melayangkan pukulan ke arah korban.

"Pemukulan dilakukan secara bergiliran hingga baju korban robek di bagian bawah kerah dan pukulan mengenai wajah korban," kata Iptu Dewa Nyoman Alit Purnawibawa.