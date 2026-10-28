Dua WNA Arab Saudi Bikin Onar di Bali, Tikam Driver Ojol & Sekuriti, Ngeri

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Dua warga negara asing (WNA) diduga asal Arab Saudi berinisial AMA, 29, dan FMA, 35, bertindak nekat saat berlibur ke Bali.

Keduanya diduga nekat melakukan aksi penganiayaan dan penusukan terhadap tiga warga lokal di depan sebuah kelab malam di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Aksi penyerangan kedua pelaku mengakibatkan tiga orang korban tumbang.

Korban berinisial JKN, seorang driver alias pengemudi ojek online (ojol) mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan.

Korban berinisial EBG, pengemudi ojol lainnya menderita luka tusuk di punggung kiri, sementara sekuriti proyek hotel berinisial KD mengalami luka tusuk di punggung kiri.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy membenarkan peristiwa berdarah tersebut.

"Terdapat tiga orang korban dalam insiden ini," ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy kepada awak media, Rabu (28/10).

Menurutnya, peristiwa ini terjadi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 02.25 WITA dan dilaporkan ke kepolisian melalui call center 110 tidak lama setelah kejadian.