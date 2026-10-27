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JPNN.com Bali Kriminal Bos Kejam Memeragakan 36 Adegan, Siram Pertalite Lalu Bakar Sopir Hidup-hidup

Bos Kejam Memeragakan 36 Adegan, Siram Pertalite Lalu Bakar Sopir Hidup-hidup

Selasa, 27 Oktober 2026 – 06:22 WIB
Bos Kejam Memeragakan 36 Adegan, Siram Pertalite Lalu Bakar Sopir Hidup-hidup - JPNN.com Bali
Penyidik Polres Karangasem, Bali, menggelar rekonstruksi kasus pembakaran seorang sopir truk berinisial IGS, 20, hingga tewas di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Senin (26/10) kemarin yang melibatkan tersangka IPCP, 37. Foto: Instagram @polreskarangasem

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Penyidik Polres Karangasem, Bali, menggelar rekonstruksi kasus pembakaran seorang sopir truk berinisial IGS, 20, hingga tewas di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Senin (26/10).

Rekonstruksi yang digelar langsung di lokasi kejadian, yaitu rumah korban tersebut menghadirkan tersangka IPCP, 37, yang tidak lain merupakan bos korban sendiri.

Reka ulang ini disaksikan keluarga korban, saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karangasem, serta penasihat hukum tersangka.

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"Sebanyak 36 adegan diperagakan, mulai dari tersangka tiba di rumah korban menggunakan sepeda motor hingga masuk ke kamar dan melakukan pembakaran," kata Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono, Senin (26/10).

Proses rekonstruksi berlangsung mulai pukul 10.47 WITA hingga 11.53 WITA di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

“Tersangka menyiram korban dengan menggunakan Pertalite kemudian membakarnya,” ujar Ipda I Nengah Artono.

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Seusai memeragakan puluhan adegan, tersangka langsung digiring kembali ke mobil tahanan.

Aksi penganiayaan yang terbilang sadis ini terjadi pada Jumat (18/9) lalu sekitar pukul 11.30 WITA. 

Penyidik Polres Karangasem, Bali, menggelar rekonstruksi kasus pembakaran seorang sopir truk berinisial IGS, 20, hingga tewas di Desa Muncan, Selat, Kaerangasem
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TAGS   bos penganiayaan pembunuhan rekonstruksi pertalite pembakaran sopir sopir truk Desa Muncan polres karangasem

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