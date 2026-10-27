Polda Bali Gulung Sindikat Penggelapan Motor Rental, Korban Bejibun, Terungkap

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan Ditreskrimum Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Buleleng, dan Polsek Kuta Utara berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan bermotor yang meresahkan para pengusaha rental di Pulau Dewata.

Dalam kasus ini, lima orang tersangka dibekuk beserta puluhan barang bukti.

Para pelaku yang diamankan memiliki peran berbeda, mulai dari eksekutor sewa, penadah, hingga pembuat dokumen identitas palsu.

Kelimanya, yakni PN, 23; KA, 40; PDN, 38; GHPA, 30 dan NAA, 43.

Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Belnas Pali Padang mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari 25 laporan polisi dengan total 21 pemilik usaha rental yang menjadi korban.

"Modus operandi para pelaku yakni berpura-pura menjadi penyewa sah.

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Untuk meyakinkan korban, mereka menggunakan identitas yang tidak sesuai, termasuk KTP palsu," ujar AKBP Belnas Paling Padang saat konferensi pers di Mapolda Bali, Senin (26/10).

Penangkapan dimulai pada Sabtu (24/10) ketika tim gabungan mengamankan GHPA dan PDN di Kabupaten Buleleng.