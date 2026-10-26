Imigrasi Ngurah Rai Gerebek Markas Pinjol Ilegal di Dalung, 17 WNA Diciduk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai membongkar markas bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal yang dikendalikan belasan warga negara asing (WNA), Kamis (22/10) lalu.

Total ada 17 WNA yang diamankan karena melakukan pelanggaran izin tinggal di sebuah vla di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali.

Perinciannya, ada 15 WNA Malaysia dan dua lagi dari Singapura.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan penggerebekan sempat diwarnai aksi drama saat para pelaku berusaha kabur dari sergapan petugas.

“Saat masuk di vila, tim mendapati tiga penghuni yang berusaha kabur dengan melompati tembok bagian belakang.

Namun, aksi itu digagalkan oleh anggota yang telah disiagakan di posisi tersebut,” kata Muhamad Novyandri saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (26/10).

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Di lantai dua vila tersebut, petugas menemukan tiga ruangan khusus yang disulap menjadi markas operasional.

Berbagai barang bukti diamankan, di antaranya beberapa set komputer, USB flashdisk, brankas, puluhan ponsel, hingga uang tunai.