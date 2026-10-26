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JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Bali Buru Dua WNA Prancis Pemeran Video Dewasa di Karangasem

Imigrasi Bali Buru Dua WNA Prancis Pemeran Video Dewasa di Karangasem

Senin, 26 Oktober 2026 – 20:16 WIB
Imigrasi Bali Buru Dua WNA Prancis Pemeran Video Dewasa di Karangasem - JPNN.com Bali
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani memberikan keterangan terkait ulah dua WNA Prancis yang memproduksi dan menyebarkan video dewasa di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (26/10). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Ditjen Imigrasi Bali bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait peredaran video dewasa berdurasi 13 menit yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di kawasan wisata Karangasem.

Melalui penelusuran siber dan integrasi data keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Buleleng, identitas kedua pemeran berhasil diungkap.

Pelaku diketahui berinisial EMC, seorang perempuan pemilik akun @maevaa_sinaloa_off dan JPS, seorang laki-laki.

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Keduanya diketahui berkebangsaan Prancis.

Berdasarkan pemeriksaan sistem keimigrasian, EMC dan JPS tercatat masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 6 Januari 2026.

Namun, keduanya telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 18 Januari 2026.

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Video asusila tersebut diduga kuat direkam di salah satu penginapan di Karangasem selama periode kunjungan tersebut.

Namun, video wikwik itu baru diunggah ke platform dewasa pada Agustus 2026 saat pelaku sudah berada di luar negeri.

Kanwil Ditjen Imigrasi Bali bergerak cepat memburu dua WNA pemeran video dewasa di sebuah penginapan di Karangasem yang viral di media sosial
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TAGS   Imigrasi Bali Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Imigrasi Buleleng Prancis WNA WNA Prancis video dewasa video wikwik karangasem Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani

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