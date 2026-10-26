Imigrasi Bali Buru Dua WNA Prancis Pemeran Video Dewasa di Karangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Ditjen Imigrasi Bali bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait peredaran video dewasa berdurasi 13 menit yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di kawasan wisata Karangasem.

Melalui penelusuran siber dan integrasi data keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Buleleng, identitas kedua pemeran berhasil diungkap.

Pelaku diketahui berinisial EMC, seorang perempuan pemilik akun @maevaa_sinaloa_off dan JPS, seorang laki-laki.

Keduanya diketahui berkebangsaan Prancis.

Berdasarkan pemeriksaan sistem keimigrasian, EMC dan JPS tercatat masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 6 Januari 2026.

Namun, keduanya telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 18 Januari 2026.

Video asusila tersebut diduga kuat direkam di salah satu penginapan di Karangasem selama periode kunjungan tersebut.

Namun, video wikwik itu baru diunggah ke platform dewasa pada Agustus 2026 saat pelaku sudah berada di luar negeri.