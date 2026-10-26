Cewek Jembrana Tewas Terseret Ombak saat Cuci Muka di Pantai Dangin Berawah

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tragedi memilukan terjadi di Pantai Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, Minggu (25/10) petang kemarin.

Seorang remaja perempuan berinisial ANH, 21, tewas setelah terseret ombak laut saat hendak mencuci muka.

Korban yang merupakan warga Kelurahan Lelateng tersebut terseret arus saat air laut sedang pasang.

Beruntung rekannya berinisial NJ, 15, asal Desa Banyubiru, Negara berhasil selamat dalam peristiwa nahas tersebut.

Kasat Polairud Polres Jembrana Iptu I Gede Ketut Suasnawa menjelaskan, peristiwa bermula ketika ANH menjemput NJ di rumahnya sekitar pukul 16.00 WITA.

Keduanya kemudian pergi bersantai ke Pantai Dangin Berawah dan tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WITA.

Setelah sempat duduk dan berbincang di tepi pantai, sekitar pukul 19.00 WITA, korban ANH berjalan ke arah air laut untuk membilas wajahnya.

"Saat korban membilas wajah, kondisi air laut sedang pasang tinggi.