Imigrasi Tabanan Ciduk WNA Tiongkok Bikin Ulah di Kediri, Dijebloskan ke Rudenim

bali.jpnn.com, TABANAN - Seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial LQ, 34, terpaksa berurusan dengan hukum di Bali.

Pria asing tersebut terpaksa diamankan sesuai dilaporkan mengamuk di kawasan pemukiman warga Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Jajaran Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan bergerak cepat berkolaborasi dengan Polres Tabanan untuk mengamankan pelaku.

Meski demikian, pihak Imigrasi Tabanan belum membeberkan pemicu pasti yang membuat LQ mengamuk.

"Penanganan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penanganan terhadap WNA ini sekaligus memastikan aspek keimigrasian ditangani sesuai hukum," ujar Kepala Subseksi Teknologi Informasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Tabanan Merry Yolanda Baransano, Senin (26/10).

Setelah LQ diamankan, aparat gabungan langsung mendalami identitas, dokumen perjalanan, serta status keimigrasian WNA Tiongkok itu.

Sebelum dipindahkan ke sel deteni Rudenim Denpasar, WNA tersebut menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan.