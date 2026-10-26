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Pemuda 22 Tahun Tewas Terjun ke Sungai di Denpasar, Hilang Kendali, Tragis

Senin, 26 Oktober 2026 – 14:40 WIB
Pemuda 22 Tahun Tewas Terjun ke Sungai di Denpasar, Hilang Kendali, Tragis - JPNN.com Bali
Warga dan aparat kepolisian mengevakuasi jenazah OM, 22, yang tewas seusai kendaraan yang dikendarainya jatuh ke sungai di Jalan Tangkuban Perahu, Denpasar Barat, Senin (26/10/2026) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa seorang pemuda berinisial OM, 22, pengendara motor Honda Beat DK 2373 AFQ.

Korban dilaporkan meninggal dunia di tempat setelah mengalami kecelakaan tunggal (out of control) di Jalan Tangkuban Perahu, Denpasar Barat, Senin (26/10/2026) dini hari.

Insiden maut tersebut tepatnya terjadi di depan Kytha Salon Denpasar.

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“Kejadiannya sekitar pukul 00.30 WITA dan dilaporkan ke pihak kepolisian tak lama setelahnya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan kecelakaan maut ini bermula ketika korban mengendarai sepeda motornya dari arah utara menuju ke selatan di bawah cuaca cerah dini hari.

Namun, petaka terjadi saat sepeda motor yang dikemudikan OM melintasi jalanan menikung ke arah kanan.

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Korban diduga tak mampu menguasai laju kendaraannya hingga hilang kendali.

"Saat berada di tikungan, korban kehilangan kendali dan sepeda motornya oleng ke arah kiri, lalu terjatuh dan masuk ke aliran sungai," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Pemuda 22 tahun berinisial OM tewas di tempat setelah mengalami kecelakaan tunggal (out of control) di Jalan Tangkuban Perahu, Denpasar Barat, Senin dini hari
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TAGS   pemuda tewas sungai Denpasar out of control Bali polresta denpasar kecelakaan tabrakan

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