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JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik Pemuda Klungkung Jatuh dari Bukit Asah & Tenggelam di Selat Lombok

Detik-detik Pemuda Klungkung Jatuh dari Bukit Asah & Tenggelam di Selat Lombok

Senin, 26 Oktober 2026 – 06:16 WIB
Detik-detik Pemuda Klungkung Jatuh dari Bukit Asah & Tenggelam di Selat Lombok - JPNN.com Bali
Tim SAR juga mengoperasikan alat sensor bawah permukaan air laut (Aqua Eye) di area sekitar lokasi tenggelamnya korban I Kadek Agus Mahendra, 21, warga Lingkungan Pande, Semarapura Kelod Kangin, Kabupaten Klungkung, di perairan Bukit Asah, Selat Lombok, Minggu (25/10) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Nasib nahas menimpa I Kadek Agus Mahendra, 21, warga Lingkungan Pande, Semarapura Kelod Kangin, Kabupaten Klungkung.

Korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke laut saat memancing di Pantai Bukit Asah, Desa Bugbug, Karangasem, Minggu (25/10/2026).

Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi kejadian belum berhasil menemukan keberadaan korban hingga Minggu sore.

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Insiden tersebut bermula ketika korban bersama dua rekannya tiba di atas tebing karang Bukit Asah sekitar pukul 06.30 WITA untuk memancing.

Namun, sekitar pukul 09.30 WITA, petaka terjadi.

Korban mendadak terpeleset dan jatuh dari atas tebing karang langsung ke gulungan ombak laut Selat Lombok.

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"Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan menggunakan sebatang bambu.

Namun, derasnya arus membuat korban tak tertolong hingga akhirnya tenggelam," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem Putu Handika Bhayangkara.

Korban I Kadek Agung Mahendra dilaporkan hilang tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke laut saat memancing di Pantai Bukit Asah, Desa Bugbug, Karangasem
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TAGS   pemuda Klungkung Pemuda Klungkung Pantai Bukit Asah Bukit Asah selat lombok tim SAR Pos Sar Karangasem basarnas bali tenggelam

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