Detik-detik Pemuda Klungkung Jatuh dari Bukit Asah & Tenggelam di Selat Lombok

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Nasib nahas menimpa I Kadek Agus Mahendra, 21, warga Lingkungan Pande, Semarapura Kelod Kangin, Kabupaten Klungkung.

Korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke laut saat memancing di Pantai Bukit Asah, Desa Bugbug, Karangasem, Minggu (25/10/2026).

Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi kejadian belum berhasil menemukan keberadaan korban hingga Minggu sore.

Insiden tersebut bermula ketika korban bersama dua rekannya tiba di atas tebing karang Bukit Asah sekitar pukul 06.30 WITA untuk memancing.

Namun, sekitar pukul 09.30 WITA, petaka terjadi.

Korban mendadak terpeleset dan jatuh dari atas tebing karang langsung ke gulungan ombak laut Selat Lombok.

"Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan menggunakan sebatang bambu.

Namun, derasnya arus membuat korban tak tertolong hingga akhirnya tenggelam," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem Putu Handika Bhayangkara.