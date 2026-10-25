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Polresta Denpasar Bongkar Sindikat Penimbun BBM Bersubsidi, Pelaku Diciduk

Minggu, 25 Oktober 2026 – 14:46 WIB
Polresta Denpasar Bongkar Sindikat Penimbun BBM Bersubsidi, Pelaku Diciduk - JPNN.com Bali
Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya menunjukkan barang bukti BBM subsidi yang diamankan dari tangan tersangka, Minggu (25/10). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Penatih, Denpasar Timur (Dentim).

Empat orang pelaku diamankan, termasuk oknum pengawas dan operator SPBU yang turut bekerja sama dalam aksi lancung ini.

Empat pelaku itu, yakni AS, 25; ANR, 30; IWA, 31 dan IPS, 38.

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“Empat pelaku masih dalam pemeriksaan petugas,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya, Minggu (25/10).

Menurut Kombes I Wayan Winaya, Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang di SPBU Jalan Padma, Penatih, Dentim.

Pelaku menggunakan mobil pikap dan sepeda motor Yamaha Vixion untuk memborong Pertalite sebelum dijual kembali kepada konsumen.

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Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Unit IV langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 15.50 WITA.

Petugas memantau kendaraan pelaku yang keluar dari SPBU menuju sebuah warung di Jalan Trengguli Nomor 89A, Penatih.

Polresta Denpasar membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Penatih, Denpasar Timur (Dentim)
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TAGS   polresta denpasar bbm BBM Subsidi SPBU pelaku SPBU Jalan Padma Operator SPBU Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya

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