Polresta Denpasar Bongkar Sindikat Penimbun BBM Bersubsidi, Pelaku Diciduk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Penatih, Denpasar Timur (Dentim).

Empat orang pelaku diamankan, termasuk oknum pengawas dan operator SPBU yang turut bekerja sama dalam aksi lancung ini.

Empat pelaku itu, yakni AS, 25; ANR, 30; IWA, 31 dan IPS, 38.

“Empat pelaku masih dalam pemeriksaan petugas,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya, Minggu (25/10).

Menurut Kombes I Wayan Winaya, Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang di SPBU Jalan Padma, Penatih, Dentim.

Pelaku menggunakan mobil pikap dan sepeda motor Yamaha Vixion untuk memborong Pertalite sebelum dijual kembali kepada konsumen.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal Unit IV langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 15.50 WITA.

Petugas memantau kendaraan pelaku yang keluar dari SPBU menuju sebuah warung di Jalan Trengguli Nomor 89A, Penatih.