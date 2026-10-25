Heboh Jenazah Perempuan Diduga WNA Ditemukan di Pantai Nyang Nyang Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim SAR gabungan mengevakuasi sesosok jenazah perempuan tanpa identitas yang ditemukan di pesisir Pantai Nyang Nyang, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/10) kemarin.

Berdasar ciri-ciri fisik, korban diduga merupakan warga negara asing (WNA), tetapi belum diketahui negaranya.

Penemuan jenazah ini bermula saat seorang pemancing melihat korban tergeletak di pinggir pantai sekitar pukul 16.50 WITA.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Kelian Desa Pecatu yang diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pukul 17.20 WITA.

Merespons laporan tersebut, lima personel SAR diberangkatkan ke lokasi pukul 17.40 WITA dan tiba setengah jam kemudian.

Bersama unsur SAR gabungan, petugas langsung melakukan proses evakuasi di medan pesisir.

"Tim SAR melakukan evakuasi kurang lebih dua jam.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sanglah menggunakan ambulans Yayasan Masjid Alfatah," ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Wahyu Sidiarta.