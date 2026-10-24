Polda Bali Gulung Komplotan Curanmor Lintas Daerah, Ciduk 10 Pelaku & Penadah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ditreskrimum Polda Bali membongkar komplotan pencurian sepeda motor (curanmor) yang meresahkan masyarakat di Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Delapan orang pemetik dan dua penadah berhasil diringkus beserta 11 sepeda motor sebagai barang bukti.

Wadirreskrimum Polda Bali AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka mengatakan pengungkapan kasus periode Agustus–Oktober 2026 ini berawal dari maraknya laporan kehilangan kendaraan bermotor dari warga.

"Dari laporan tersebut, Tim Resmob bergerak cepat hingga meringkus para pelaku, mulai dari pemetik hingga penadah barang hasil kejahatan," ujar AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, Jumat (23/10) kemarin.

Salah satu dalang utama yang ditangkap adalah IKA, 38, pria asal Kintamani, Bangli.

Tersangka IKA tercatat nekat melancarkan aksi pencurian di 13 tempat kejadian perkara (TKP) berbeda wilayah Denpasar dan Gianyar hanya dalam kurun waktu Oktober 2026.

Pembongkaran jaringan IKA bermula dari aksi penyamaran (undercover buying) Tim Resmob pada Senin (19/10) lalu.

Petugas yang menyamar sebagai pembeli berhasil membekuk dua penadah, yakni AS, 20, dan DI, 41, yang kerap memasarkan motor bodong lewat marketplace media sosial.