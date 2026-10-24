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JPNN.com Bali Kriminal Aksi Kejam Begal Asal Madura Gasak Bule Australia & Polandia Terbongkar

Aksi Kejam Begal Asal Madura Gasak Bule Australia & Polandia Terbongkar

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 07:03 WIB
Aksi Kejam Begal Asal Madura Gasak Bule Australia & Polandia Terbongkar - JPNN.com Bali
Ilustrasi aparat Polres Badung memborgol pelaku begal warga asing berinisial T, 44, asal Sampang, Madura. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Opsnal Polres Badung menangkap seorang pria asal Sampang, Madura, Jawa Timur berinisial T, 44.

Pria tersebut dibekuk seusai nekat membobol vila dan membegal turis asing di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali.

Kasi Humas Polres Badung Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari mengungkapkan, aksi kejahatan T menyasar dua warga negara asing (WNA) dari negara berbeda.

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Aksi pertama menyasar WNA Australia berinisial MARCS, 39, di sebuah vila kawasan Jalan Pura Dalem Pedonan, Tibubeneng, Kuta Utara, pada Selasa (31/3/2026) lalu.

Saat itu, korban meninggalkan vila untuk pergi pijat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi dengan mencongkel pintu depan dan kamar vila.

"Pelaku berhasil menggasak MacBook Pro 14 inch, hard drive 2TB, hingga iPhone milik korban.

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Aksinya sempat terekam kamera CCTV vila," kata Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari kepada awak media.

Aksi kedua dilakukan T pada Sabtu (3/10/2026) dini hari di Jalan Subak Dawas, Tibubeneng, Badung.

Tim Opsnal Polres Badung menangkap seorang pria asal Sampang, Madura, Jawa Timur berinisial T, 44, yang nekat membegal WNA Australia dan Polandia
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TAGS   begal Madura bule WNA Australia Polandia Sampang polres badung pembobolan vila CCTV

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