Imigrasi Buleleng Tendang Bule Ceko dari Bali, Nekat Jualan Vila Pakai VoA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng, Bali, mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Republik Ceko berinisial NKH, 46, Jumat (23/10) kemarin.

Perempuan paruh baya tersebut diusir dari tanah air lantaran nekat melakukan aktivitas bisnis pemasaran vila yang menyalahi izin tinggalnya.

NKH dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai menggunakan maskapai Qatar Airways penerbangan QR-963 rute Denpasar–Doha, dengan tujuan akhir Praha, Republik Ceko.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng AA Gde Kusuma Putra menegaskan NKH terbukti menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA) yang dikantonginya untuk kegiatan usaha.

"Yang bersangkutan dideportasi karena melakukan aktivitas pemasaran vila di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Kegiatan ini tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya," kata AA Gde Kusuma Putra.

Tindakan tegas keimigrasian ini berawal dari hasil pengawasan rutin petugas Imigrasi Kelas II TPI Buleleng.

Petugas menemukan indikasi pelanggaran berupa aktivitas pemasaran vila di media sosial Facebook yang mengarah pada NKH.