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Kronologi Balita Tiga Tahun Tertinggal di Rumah Makan Denpasar, Bikin Heboh

Jumat, 23 Oktober 2026 – 18:05 WIB
Kronologi Balita Tiga Tahun Tertinggal di Rumah Makan Denpasar, Bikin Heboh - JPNN.com Bali
Polsek Denpasar Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan ditemukannya balita perempuan berusia tiga tahun di Jalan Padma Nomor 105, Desa Penatih, Denpasar Timur, Kamis (22/10) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan ditemukannya balita perempuan berusia tiga tahun di Jalan Padma Nomor 105, Desa Penatih, Denpasar Timur, Kamis (22/10) malam.

Peristiwa ini terungkap saat dua saksi melihat bocah mungil tersebut sendirian sekitar pukul 20.30 WITA.

Rekaman CCTV di lokasi menunjukkan korban sebelumnya datang bersama seorang pria dan wanita dewasa untuk makan.

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Tak berselang lama, saat sang anak asyik bermain, kedua orang dewasa itu justru pergi meninggalkan lokasi.

Menanggapi laporan warga, personel Polsek Denpasar Timur langsung mendatangi TKP, memeriksa saksi, dan mengamankan rekaman CCTV.

Demi menjamin keselamatan dan perlindungannya, balita tersebut sempat dititipkan di Yayasan Sehati Bali oleh Kadinsos Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

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Kabar baiknya, polisi berhasil menemukan kedua orang tua balita tersebut dan mempertemukan mereka kembali.

Pasangan suami istri itu mengakui kelalaiannya hingga sang anak tertinggal.

Polsek Denpasar Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan ditemukannya balita perempuan berusia tiga tahun di Jalan Padma Nomor 105, Denpasar
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TAGS   balita anak hilang rumah makan Denpasar Dinas Sosial Denpasar polsek denpasar timur CCTV

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