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JPNN.com Bali Kriminal Kasus Illegal Logging di Hutan Lindung Jembrana Terbongkar, Dua Orang Jadi TSK

Kasus Illegal Logging di Hutan Lindung Jembrana Terbongkar, Dua Orang Jadi TSK

Jumat, 23 Oktober 2026 – 17:08 WIB
Kasus Illegal Logging di Hutan Lindung Jembrana Terbongkar, Dua Orang Jadi TSK - JPNN.com Bali
Aparat Polres Jembrana menunjukkan barang bukti penebangan pohon di hutan lindung Banjar Pengajaran Kaler, Desa Berangbang, Negara. Foto: Humas Polres Jembrana.

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Penyidik Satreskrim Polres Jembrana membeberkan perkembangan kasus illegal logging di Hutan Lindung Banjar Pengajaran Kaler, Desa Berangbang, Negara, Jembrana, Bali.

Kabar terbaru, dua orang pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka (TKS), yakni IGKL dan IGS.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal logging ini.

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Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP I Gede Alit Darmana mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari video aktivitas penebangan pohon di hutan lindung yang sempat viral di media sosial.

"Informasi yang beredar di media sosial kami tindak lanjuti melalui penyelidikan di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan aktivitas penebangan di dua lokasi dalam kawasan hutan lindung," ujar AKP I Gede Alit Darmana, Jumat (23/10).

Penyelidikan lapangan mendeteksi terjadinya aktivitas pembalakan liar pada 30 September 2026 lalu.

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Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan 42 tonggak kayu bekas penebangan.

Di TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti 23 batang kayu olahan jenis bayur, satu gelondong kayu jenis RC, mesin senso merek Maestro, gerjaji mesin (chainsaw) merek Edon merah dan sebilah sabit.

Penyidik Satreskrim Polres Jembrana membeberkan perkembangan kasus illegal logging di Hutan Lindung Banjar Pengajaran Kaler, Desa Berangbang, Negara, Jembrana
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TAGS   ilegal logging hutan lindung Hutan Lindung Pengajaran tersangka pelaku polres jembrana viral video media sosial

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