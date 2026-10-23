Kasus Illegal Logging di Hutan Lindung Jembrana Terbongkar, Dua Orang Jadi TSK

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Penyidik Satreskrim Polres Jembrana membeberkan perkembangan kasus illegal logging di Hutan Lindung Banjar Pengajaran Kaler, Desa Berangbang, Negara, Jembrana, Bali.

Kabar terbaru, dua orang pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka (TKS), yakni IGKL dan IGS.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal logging ini.

Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP I Gede Alit Darmana mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari video aktivitas penebangan pohon di hutan lindung yang sempat viral di media sosial.

"Informasi yang beredar di media sosial kami tindak lanjuti melalui penyelidikan di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan aktivitas penebangan di dua lokasi dalam kawasan hutan lindung," ujar AKP I Gede Alit Darmana, Jumat (23/10).

Penyelidikan lapangan mendeteksi terjadinya aktivitas pembalakan liar pada 30 September 2026 lalu.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan 42 tonggak kayu bekas penebangan.

Di TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti 23 batang kayu olahan jenis bayur, satu gelondong kayu jenis RC, mesin senso merek Maestro, gerjaji mesin (chainsaw) merek Edon merah dan sebilah sabit.