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JPNN.com Bali Kriminal Polres Jembrana Ciduk Enam Penimbun BBM Subsidi, Ini Modusnya, Hhm

Polres Jembrana Ciduk Enam Penimbun BBM Subsidi, Ini Modusnya, Hhm

Jumat, 23 Oktober 2026 – 05:46 WIB
Polres Jembrana Ciduk Enam Penimbun BBM Subsidi, Ini Modusnya, Hhm - JPNN.com Bali
Aparat Polres Jembrana menunjukkan barang bukti kasus BBM subsidi yang melibatkan enam tersangka kepada awak media kemarin (22/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Polres Jembrana menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Para tersangka ditangkap setelah nekat membeli Pertalite dari SPBU secara berulang untuk dijual kembali di tengah kelangkaan dan antrean panjang BBM di Pulau Bali.

Tiga di antaranya teridentifikasi berinisial IA, AR dan SA.

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Kasi Humas Polres Jembrana Ipda I Putu Budi Arnaya mengungkapkan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan patroli siber sejak awal Oktober 2026.

"Pengungkapan ini bagian dari upaya kepolisian menjaga distribusi BBM tepat sasaran.

Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan BBM bersubsidi secara ilegal," ujar Ipda I Putu Budi Arnaya kepada awak media, Kamis (22/10).

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Menurut Ipda I Putu Budi Arnaya, penindakan dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Gilimanuk, Kelurahan Baler Bale Agung, serta Desa Yeh Kuning dan Air Kuning.

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan berbagai cara.

Polres Jembrana menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
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TAGS   polres jembrana bbm BBM Subsidi SPBU Penimbun BBM pertamina tersangka

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