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JPNN.com Bali Kriminal Dua Pemuda Bikin Ulah Bakar Mesin Perontok Padi & DTW Sangeh, Stres Gegara Judi

Dua Pemuda Bikin Ulah Bakar Mesin Perontok Padi & DTW Sangeh, Stres Gegara Judi

Kamis, 22 Oktober 2026 – 20:57 WIB
Dua Pemuda Bikin Ulah Bakar Mesin Perontok Padi & DTW Sangeh, Stres Gegara Judi - JPNN.com Bali
Ilustrasi borgol. Tim Opsnal Polres Badung bersama Polsek Abiansemal berhasil membekuk dua pemuda pelaku pembakaran mesin perontok padi dan pagar DTW Sangeh berinisial PMDS, 24, dan IKW, 22. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Opsnal Polres Badung bersama Polsek Abiansemal berhasil membekuk dua pemuda pelaku pembakaran beruntun.

Kedua pelaku, yakni PMDS, 24, asal Mengwi, Badung, dan IKW, 22, asal Tejakula, Buleleng, nekat membakar tiga mesin perontok padi alias dores dan pagar kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Alas Pala Sangeh.

Motif aksi nekat tersebut terbilang konyol. Kedua pelaku mengaku membakar fasilitas milik warga dan objek wisata hanya demi melampiaskan emosi setelah kalah bermain judi.

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"Motifnya melampiaskan kekesalan atau emosi setelah kalah judi.

Setiap kalah judi, biar tidak stres dan merasa puas, ada saja yang dibakar oleh mereka," kata Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Rabu (21/10).

Terungkapnya ulah kedua pelaku bermula dari laporan empat korban yang dirugikan, yakni I Made Karta, 58; Wiyatno, 46; Mulyadi, 40, dan pengelola DTW Sangeh Ida Bagus Gede Pujawan, 48.

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Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pembakaran tersebut dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Oktober 2026.

Pada 5 Juni 2026 pukul 15.30 WITA, pelaku membakar mesin dores di lahan sawah Subak Blahkiuh, Banjar Pande, Desa Abiansemal. Korban rugi Rp 19 juta.

Tim Opsnal Polres Badung bersama Polsek Abiansemal berhasil membekuk dua pemuda pelaku pembakaran mesin perontok padi dan pagar DTW Sangeh
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TAGS   pemuda perusakan Mesin Perontok Padi DTW Sangeh Dores judi Stres pembakaran polsek abiansemal polres badung

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