Rumah Warga Ubud Terbakar, Pria Penderita Stroke Tewas Terjebak, Tragis!

bali.jpnn.com, UBUD - Peristiwa tragis melanda warga di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (21/10).

Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah milik I Nyoman Marda dan merenggut nyawa seorang pria bernama Ketut M, 48.

Korban yang diketahui mengidap penyakit stroke tak sempat menyelamatkan diri saat si jago merah membakar tempat tinggalnya.

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda Gusti Ngurah Suardita membenarkan adanya musibah kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut.

"Peristiwa kebakaran sebuah rumah terjadi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Ubud.

Kejadian terjadi pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA. Kebakaran mengakibatkan satu orang meninggal dunia di dalam rumah," ujar Ipda Gusti Ngurah Suardita kepada awak media.

Peristiwa nahas ini bermula sekitar pukul 13.30 WITA.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kepulan asap tebal tiba-tiba membubung keluar dari bagian atap rumah.