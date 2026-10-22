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JPNN.com Bali Kriminal Rumah Warga Ubud Terbakar, Pria Penderita Stroke Tewas Terjebak, Tragis!

Rumah Warga Ubud Terbakar, Pria Penderita Stroke Tewas Terjebak, Tragis!

Kamis, 22 Oktober 2026 – 20:10 WIB
Rumah Warga Ubud Terbakar, Pria Penderita Stroke Tewas Terjebak, Tragis! - JPNN.com Bali
Tim Inafis Polres Gianyar melakukan olah TKP yang menewaskan Ketut M, 45, di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (21/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, UBUD - Peristiwa tragis melanda warga di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (21/10).

Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah milik I Nyoman Marda dan merenggut nyawa seorang pria bernama Ketut M, 48.

Korban yang diketahui mengidap penyakit stroke tak sempat menyelamatkan diri saat si jago merah membakar tempat tinggalnya.

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Kasi Humas Polres Gianyar Ipda Gusti Ngurah Suardita membenarkan adanya musibah kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut.

"Peristiwa kebakaran sebuah rumah terjadi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Ubud.

Kejadian terjadi pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA. Kebakaran mengakibatkan satu orang meninggal dunia di dalam rumah," ujar Ipda Gusti Ngurah Suardita kepada awak media.

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Peristiwa nahas ini bermula sekitar pukul 13.30 WITA.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kepulan asap tebal tiba-tiba membubung keluar dari bagian atap rumah.

Kebakaran hebat terjadi Desa Peliatan, Ubud, Gianyar, menghanguskan sebuah rumah milik I Nyoman Marda dan merenggut nyawa seorang pria bernama Ketut M, 48.
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TAGS   kebakaran Ubud gianyar kebakaran rumah pria stroke tewas polres gianyar

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