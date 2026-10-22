Fakta Baru Kematian Teknisi Asal NTT di Bali: Kerap Cekcok, Pelaku Mabuk Arak

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Fakta baru terungkap dalam kasus penganiayaan berat yang menewaskan seorang teknisi berinisial RJ, 26.

Pemuda asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu meregang nyawa di tangan rekan kerjanya sendiri, AS, 24, seorang residivis asal Garut, Jawa Jawa Barat.

Peristiwa berdarah tersebut terjadi di tempat kerja mereka di Jalan Batu Belig, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (18/10) sekitar pukul 19.00 WITA.

Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara Iptu I Komang Juliarto mengungkapkan, sebelum melancarkan aksi nekatnya, pelaku sempat mengonsumsi minuman keras (miras) jenis arak di lokasi kejadian.

Hubungan antara pelaku dan korban juga diketahui memang kerap diwarnai perselisihan.

"Pelaku sebelum melakukan tindakannya, menurut pengakuan pelaku dan saksi-saksi, meminum arak.

Baca Juga: Rekaman CCTV Ungkap Aksi Sadis Bule Australia Menghabisi Dua Anaknya di Kuta

Antara pelaku dan korban sudah ada permasalahan sebelumnya, ketersinggungan, sering cekcok," ujar Iptu I Komang Juliarto di Polres Badung, Rabu (21/10) kemarin.

Antara pelaku dan korban diketahui sama-sama bekerja sebagai teknisi dan telah menjalani profesi tersebut selama 1,5 tahun di lokasi kejadian.