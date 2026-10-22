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Polda Bali Tangkap Dua Penipu PMI, Iming-Iming Kerja ke Korsel & Australia

Kamis, 22 Oktober 2026 – 06:23 WIB
Polda Bali Tangkap Dua Penipu PMI, Iming-Iming Kerja ke Korsel & Australia - JPNN.com Bali
Direktur Ressiber Polda Bali Kombes Aszhari (tengah) menunjukkan barang bukti kejahatan kedua pelaku penipuan PMI di Mapolda Bali, Rabu (21/10) kemarin. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali membongkar dua kasus penipuan online yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun calon pekerja luar negeri.

Dua orang pelaku berinisial IKS dan IGRY kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Bali.

"Dalam dua perkara ini, terdapat kemiripan modus operandi.

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Pelaku memanfaatkan keinginan para korban yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik di luar negeri dengan menjanjikan pengurusan visa dan dokumen, tetapi janji tersebut fiktif," ujar Direktur Ressiber Polda Bali Kombes Aszhari, Rabu (21/10) kemarin.

Kasus pertama melibatkan tersangka IKS yang ditangkap di Malang, Jawa Timur.

Berpura-pura telah bekerja di Korea Selatan sejak 2004, IKS mengeklaim mampu mengubah visa kerja E-9 korban berinisial IWA menjadi visa F-2 (izin tinggal jangka panjang), serta memindahkan lokasi kerjanya ke sektor yang lebih nyaman.

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Melalui media sosial TikTok dan komunikasi WhatsApp, IKS memeras korban secara bertahap. Sejak Juli 2025 hingga Juni 2026.

Korban IWA tercatat melakukan 56 kali transfer uang dengan total kerugian mencapai Rp 295.149.684.

Ditressiber Polda Bali membongkar dua kasus penipuan online yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun calon pekerja luar negeri.
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TAGS   polda bali Ditressiber Polda Bali pekerja migran indonesia PMI penipuan Korea Selatan Australia visa kerja pemerasan Rutan Polda Bali

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