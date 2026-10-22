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JPNN.com Bali Kriminal Detik-Detik Buruh Asal Jember Tewas Tertimpa Kaca di Badung Bali, Ngeri!

Detik-Detik Buruh Asal Jember Tewas Tertimpa Kaca di Badung Bali, Ngeri!

Kamis, 22 Oktober 2026 – 05:31 WIB
Detik-Detik Buruh Asal Jember Tewas Tertimpa Kaca di Badung Bali, Ngeri! - JPNN.com Bali
Aparat Polresta Denpasar dan Polsek Kuta Selatan melakukan olah TKP di lokasi buruh proyek berinisialSE, 35, tewas seketika seusai tertimpa delapan lembar kaca tebal di Jalan Goa Gong No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa (20/10) sore. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Nasib nahas menimpa SE, seorang buruh bangunan asal Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur.

Pria 35 tahun itu tewas seketika seusai tertimpa delapan lembar kaca tebal di Jalan Goa Gong No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa (20/10) sore.

"Peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi sekitar pukul 16.38 WITA.

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Korban meninggal dunia di tempat akibat tertimpa timbunan lembaran kaca tebal," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya dalam keterangannya kemarin.

Peristiwa maut ini bermula sekitar pukul 12.30 WITA.

Saat itu, sopir angkutan Muhammad Faqih, 26, bersama dua rekannya berangkat dari gudang perusahaan menggunakan mobil Isuzu Traga berpelat nomor DK 8838 DS.

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Mobil tersebut mengangkut 16 lembaran kaca, yang terdiri dari delapan lembar kaca tebal 10 milimeter dan delapan lembar kaca tebal 6 milimeter.

Namun, saat melintas di tanjakan curam kawasan Pura Goa Gong, kendaraan mengalami kendala teknis, kampas kopling habis.

Nasib nahas menimpa SE, seorang buruh bangunan asal Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur, yang tewas seketika setelah tertimpa kaca
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TAGS   buruh Jember Kaca Lembaran Kaca Jimbaran badung Bali Jalan Goa Gong Jimbaran polresta denpasar

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