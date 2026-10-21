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JPNN.com Bali Kriminal Sadis, Teknisi Asal NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Bali, Pelakunya Residivis

Sadis, Teknisi Asal NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Bali, Pelakunya Residivis

Rabu, 21 Oktober 2026 – 21:37 WIB
Sadis, Teknisi Asal NTT Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Bali, Pelakunya Residivis - JPNN.com Bali
Ilustrasi penganiayaan yang dilakukan seorang residivis berinisial AS, 24. AS tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri, RJ, 26, hanya karena tersulut emosi dan salah paham. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Pertikaian antarteman sejawat di tempat kerja berujung maut.

Seorang residivis berinisial AS, 24, tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri, RJ, 26, hanya karena tersulut emosi dan salah paham.

Korban yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, tewas tragis setelah kepalanya ditusuk menggunakan sebilah obeng oleh pelaku yang berasal dari Garut, Jawa Barat.

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Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengungkapkan insident maut tersebut terjadi pada Minggu (18/10) petang pukul 19.00 WITA.

Penganiayaan berat itu berlangsung di tempat kerja mereka di Jalan Batu Belig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali.

"Pelaku menusuk kepala bagian kanan korban menggunakan sebuah obeng," kata Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Rabu (21/10).

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Peristiwa memilukan ini bermula ketika saksi kunci berinisial IKHU, 31, kembali ke tempat kerja seusai membeli makanan.

Kala itu, korban RJ menghampirinya dan meminta saksi untuk membujuk pelaku AS agar mau memperbaiki door closer.

Seorang residivis berinisial AS, 24, tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri, RJ, 26, hanya karena tersulut emosi dan salah paham.
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TAGS   teknisi penganiayaan penganiayaan berat pembunuhan NTT Garut kuta utara tewas Bali polres badung

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