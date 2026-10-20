Mayor TNI Terjaring Razia Tempat Dugem di Denpasar, Kapendam Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution membenarkan ada seorang perwira TNI AD berpangkat Mayor yang terjaring operasi penegakan ketertiban (Gaktib).

Mayor TNI yang akrab disapa Ajik itu terjaring razia di tempat dunia gemerlap (dugem) di Jalan Teuku Umar, Denpasar.

Oknum perwira menengah tersebut diamankan tim gabungan yang melibatkan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IX/3 Denpasar bersama Tim Bareskrim Mabes Polri, Sabtu, 19 September 2026 lalu.

Kolonel Inf Amrizal Nasution menjelaskan, operasi Gaktib tersebut awalnya digelar oleh Bareskrim Mabes Polri di tempat hiburan malam di Denpasar.

“Tim Bareskrim Polri sebelumnya berkoordinasi dengan Denpom IX/3 Denpasar sebagai langkah antisipasi bila ditemukan oknum prajurit TNI di lokasi,” ujar Kolonel Inf Amrizal Nasution dilansir dari laman Kodam Udayana.

Saat penertiban berlangsung, petugas menemukan perwira berpangkat Mayor tersebut berada di dalam lokasi.

Yang bersangkutan langsung digiring oleh Tim Denpom IX/3 Denpasar untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Benar, terdapat seorang anggota TNI AD berpangkat Mayor yang ditemukan berada di lokasi tersebut.