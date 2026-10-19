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Polda Bali Bongkar Sindikat Penyedot BBM Bersubsidi, Delapan Pelaku Diciduk

Senin, 19 Oktober 2026 – 16:04 WIB
Polda Bali Bongkar Sindikat Penyedot BBM Bersubsidi, Delapan Pelaku Diciduk - JPNN.com Bali
Wadirreskrimsus Polda Bali AKBP Chandra C. Kesuma mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Dewata, Senin (19/10). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Tabanan, dan Polres Gianyar membongkar lima kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).

Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan delapan orang terlapor beserta barang bukti BBM bersubsidi dan armada pengangkut.

Wadirreskrimsus Polda Bali AKBP Chandra C. Kesuma menjelaskan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan berkelanjutan menyusul kelangkaan BBM yang sempat meresahkan warga.

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"Pengungkapan ini bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mengganggu distribusi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat," ujar AKBP Chandra C. Kesuma, Senin (19/10).

AKBP Chandra merinci lima perkara yang diungkap jajarannya.

Di Polresta Denpasar ada dua perkara yang diungkap dengan mengamankan empat orang pria berinisial AK, AD, FR, dan MM.

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Barang bukti yang disita, yakni sembilan jeriken berisi 30 liter Pertalite, Toyota Rush DK 1465 ADY, dua unit motor Yamaha Byson, tiga selang beserta mesin penyedot dan uang tunai Rp 1.26 juta.

Di Polres Tabanan ada dua perkara yang diungkap dengan mengamankan dua pria berinisial RV dan WS.

Polda Bali bersama Polres jajaran kembali membongkar lima kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Dewata
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TAGS   polda bali polresta denpasar polres tabanan polres gianyar bbm BBM bersubsidi Mafia BBM pelaku

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