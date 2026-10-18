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Lansia Karangasem Tewas di Jurang Sedalam 45 Meter, Evakuasi Dramatis

Minggu, 18 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Lansia Karangasem Tewas di Jurang Sedalam 45 Meter, Evakuasi Dramatis - JPNN.com Bali
Tim SAR bersama unsur gabungan menerapkan teknik lifting (pengangkatan) untuk mengangkat jenazah seorang lansia I Made Rauh, 70, dari dasar jurang, Minggu (18/10) siang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga lanjut usia (lansia) yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 45 meter di Banjar Dinas Dukuh, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali, Minggu (18/10).

Korban diketahui bernama I Made Rauh, 70.

Korban sempat dilaporkan menghilang setelah meninggalkan rumahnya pada Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.

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Keberadaan korban baru terungkap siang hari saat anak-anak yang sedang memetik buah manggis mendapati jasad lansia tersebut berada di dasar jurang terjal, berjarak sekitar 300 meter ke arah timur dari rumahnya.

Menurut Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem I Putu Handika Bhayangkara, pihaknya menerima laporan permohonan bantuan evakuasi dari Polsek Sidemen pada pukul 12.15 WITA.

"Begitu menerima laporan, personel Pos SAR Karangasem langsung bergerak menggunakan kendaraan Rapid Deployment Land SAR dan tiba di lokasi pukul 13.15 WITA.

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Mereka langsung berkoordinasi dengan unsur terkait serta warga setempat untuk mencari korban," kata I Putu Handika Bhayangkara.

Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan jurang yang terjal dengan kecuraman mencapai 45 derajat.

Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga lansia I Made Rauh, 79, yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 45 meter di Desa Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem
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TAGS   lansia karangasem Lansia Karangasem tewas jurang Pos Sar Karangasem Desa Sangkan Gunung sidemen Polsek Sidemen

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